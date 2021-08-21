Талалаев: «Подключения Фернандеса и Облякова, наверное, проблема не только для «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- У нас все хорошо. Те, кто есть, готовы выйти и показать свой максимум. Кто-то получает травмы, это футбол. Понятно, что играть без крайних защитников непросто, но мы к этому готовились еще в конце прошлого сезона. У нас Женя Харин и справа играл в обороне, и слева, поэтому… Еще раз, если бы не уровень игроков, которые будут именно на этих позициях играть, я был бы еще более спокоен, но очень высоко индивидуальное мастерство футболистов, которые обычно играют у «армейцев» на фланге. Подключения с одной стороны Фернандеса, с другой - Облякова, наверное, проблема не только для «Ахмата», но и для многих команд.