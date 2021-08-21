Марио Фернандес: «До первого гола в ворота «Ахмата» было очень тяжело играть»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Ахмат» (2:0) Марио Фернандес поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Против «Ахмата» всегда крайне тяжело играть, потому что он очень хорошо обороняется, закрывается. Когда у соперников удалили одного игрока, они еще больше закрылись, играли в оборонительный футбол, поэтому практически не было моментов. До первого гола было очень тяжело играть. Мы сейчас очень тяжело и напряженно работаем. На самом деле мы сейчас переживаем достаточно непростой период, поэтому прекрасно понимаю, что нам нужно череда и последовательность успешных матчей. Нам нужно постоянство. Для этого мы очень серьезно и плодотворно работаем. У нас все ребята очень хорошие молодые и перспективные.