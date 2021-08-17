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Россия. Премьер-лига

ЦСКА планирует подписать защитника киевского «Динамо» слухи

17 Августа 2021 • 18:35 Комментировать
Ингулец
...
Динамо Киев
Через 23 ч. 53 мин.
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Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзёра заинтересовал московский «ЦСКА». Российский клуб готов отдать за 27-летнего поляка 2 миллиона евро.

О потенциальном трансфере сообщают украинские СМИ, а именно «Футбольные трансферы». Стоит отметить, что Кендзёра потерял место в основном составе киевлян при новом наставнике Мирче Луческу. Теперь футболист преимущественно действует в центре обороны, так как проигрывает конкуренцию на правом фланге двум защитникам сборной Украины, Александру Тымчику и Александру Караваеву.

Несмотря на неудачный период в столице Украины, Кендзёра получил вызов в национальную команду Польши на предстоящие матчи квалификации к чемпионату мира.

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