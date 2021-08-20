Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Ахматом»

«Я думаю, что ЦСКА не был ни в какой психологической яме, абсолютно. О яме говорить не приходится. А вот о том, что хотелось бы больше очков, это да. Но что есть, то есть. «Ахмат» под руководством Талалаева - команда, которая может очень много прессинговать. Они могут доставить неприятности любой команде. Зная настрой тренерского штаба непосредственно на московские клубы, в частности, думаю, что этот настрой будет запредельный.

«Армейцам» будет не так просто в этом матче. Ожидаю хорошей игры от ЦСКА. Фрагментами они показали хорошую игру и с «Динамо», и с «Ростовом». Но хочется, чтобы эти фрагменты переросли в более цельное состояние, и тогда все будет в норме», - сказал Корнаухов