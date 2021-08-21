​Акинфеев отреагировал на установление рекорда чемпионата России

Игорь Акинфеев в субботу получил статус рекордсмена чемпионата России. Вратарь ЦСКА провёл 490-й поединок в чемпионате и обошёл по этому показателю своего экс-одноклубника Сергея Игнашевича. После установления столь внушительного рекорда Акинфеев сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Рекорды второстепенны, главное - победа. Но за поддержку спасибо - лучшие, как всегда!» - написал Акинфеев, обращаясь к поклонникам ЦСКА, организовавшим красочный перформанс на трибунах.

Напомним, что ЦСКА в пятом туре чемпионата переиграл «Ахмат» на своём поле с результатом 2:0.