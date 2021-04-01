​«Ростов» сможет принять больше болельщиков уже на матче со «Спартаком»

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01 Апреля 2021, 15:17,
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Правительство Ростовской области пересмотрело своё постановление о пропускной способности на спортивных мероприятиях. Уже на ближайшем матче Премьер-лиги в регионе, в котором «Ростов» примет «Спартак», стадион может быть заполнен на 75% вместо 50%.
Максимальная вместимость «Ростов Арены» составляет в районе 45 тысяч зрителей. Таким образом, на матче против «Спартака» на стадионе смогут присутствовать более 33 тысяч фанатов.
«Ростов» и «Спартак» выяснят отношения на футбольном поле в ближайшее воскресенье, четвёртого апреля. Стартовый свисток футболисты услышат в семь часов вечера по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Ростов