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​«Ростов» сможет принять больше болельщиков уже на матче со «Спартаком»

01 Апреля 2021, 15:17,

Правительство Ростовской области пересмотрело своё постановление о пропускной способности на спортивных мероприятиях. Уже на ближайшем матче Премьер-лиги в регионе, в котором «Ростов» примет «Спартак», стадион может быть заполнен на 75% вместо 50%.

Максимальная вместимость «Ростов Арены» составляет в районе 45 тысяч зрителей. Таким образом, на матче против «Спартака» на стадионе смогут присутствовать более 33 тысяч фанатов.

«Ростов» и «Спартак» выяснят отношения на футбольном поле в ближайшее воскресенье, четвёртого апреля. Стартовый свисток футболисты услышат в семь часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Ростов
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