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Игроки «Спартака» поздравили Федуна с юбилеем

05 Апреля 2021, 13:07,

Футболисты московского «Спартака» поздравили владельца клуба Леонида Федуна с юбилеем. Сегодня, пятого апреля, руководителю исполнилось 65 лет. Поздравление команды опубликовано в инстаграм-аккаунте «красно-белых».

«Леонид Арнольдович, с днем рождения. Думаю, ребята сделали прекрасный подарок. Берегите себя, будьте здоровы и новых побед нам всем», - сказал от лица всей команды голкипер Артём Ребров.

В воскресенье, четвертого апреля, «Спартак» на выезде встречался с «Ростовом» в рамках 24-го тура РПЛ. Москвичи отпраздновали победу со счетом 3:2.

Благодаря вчерашнему успеху команда Доменико Тедеско сократила отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун
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