Игроки «Спартака» поздравили Федуна с юбилеем

Футболисты московского «Спартака» поздравили владельца клуба Леонида Федуна с юбилеем. Сегодня, пятого апреля, руководителю исполнилось 65 лет. Поздравление команды опубликовано в инстаграм-аккаунте «красно-белых».

«Леонид Арнольдович, с днем рождения. Думаю, ребята сделали прекрасный подарок. Берегите себя, будьте здоровы и новых побед нам всем», - сказал от лица всей команды голкипер Артём Ребров.

В воскресенье, четвертого апреля, «Спартак» на выезде встречался с «Ростовом» в рамках 24-го тура РПЛ. Москвичи отпраздновали победу со счетом 3:2.

Благодаря вчерашнему успеху команда Доменико Тедеско сократила отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка.