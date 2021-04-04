Соболев - Быстрову: «Что вы все на Маслова так накинулись»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Спартак» (2:3) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме ни у кого не было преимущества. За счет чего вам удалось так прибавить во втором?

- Игра на самом деле была очень тяжелой, тем более, в Ростове всегда тяжело играть. Болельщиков много было. Такая игра и тяжелая, и очень нравится такая борьба, все бьются, хороший темп игры. Но хорошо, что забили в конце и во втором. Я был уверен в себе, что мы забьем еще.

- За счет чего вам удалось забить после углового во втором тайме - то ли кто-то поставил блок, то ли вы удачно отклеились от защитника. Как это было с вашей точки зрения?

- С моей точки зрения, Козлов, по-моему, играл со мной персонально, но, правда, он плотно играл и не давал разбегаться. Я Умярова и всех подозвал, чтобы рядом с ним стали, и проще было набрать скорость и отклеиться от него. Так и получилось. По-моему, да, там Умяров блок поставил.

- (От Владимира Быстрова) Ты сейчас подойдешь в раздевалку. Попроси Маслова, если он хочет быть лучшим игроком, пусть забивает второй гол в любые ворота.

- Ну что вы все на Маслова так накинулись? Хороший парень, сегодня забил, ничего страшного. Это футбол, все допускают ошибки.

- Так это не ошибка, там вообще все замечательно.

- Это не ошибка, но бывает такое. Парень старается, работает.