Гладилин: «Ничья с «Ростовом» не станет трагедией для «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России с «Ростовом».

- Спартаковцы в последних пяти матчах с «Ростовом» ни разу не побеждали. Какой игры ждете?

- Результат сложно предсказать, хотя в двух последних матчах спартаковцы что-то нащупали в своей игре, но дело в том, что был большой перерыв, многие уезжали в сборные, поэтому пока можно забыть о том футболе, который был десять дней назад. Надо все начинать по новой. Пока не понятно, в каком состоянии будет команда завтра. Думаю, что «Ростов» имеет преимущество, потому что у него меньше футболистов было делегировано в сборные. Он целенаправленно готовился к «Спартаку». В этом будет преимущество. Плюс ростовчане играют на своем поле, а болельщикам уже разрешают ходить на стадион. По всем показателям у хозяев есть преимущество. Но это не значит, что они сильнее. По составу «Спартак» укомплектован лучше. Особенно в линии атаки. С приходом Промеса она стала выглядеть мощно.

- У «Ростова» есть проблемы в атаке: Ерёменко расторг контракт, Мамаев был травмирован, Ионов ушел в другой клуб. Ждать много голов от «Ростова» не стоит?

- Это подыгрывающие футболисты. Хотя они имели лидирующие позиции в команде. Они больше пасов отдавали, чем забивали. Так что в атакующей мощи многого команда не потеряла. Тем более что было и усиление. Карпин - грамотный тренер и хорошо знает, как надо подводить команду к таким матчам. С этим проблем не будет. Если у «Ростова» все здоровы, то для «Спартака» игра будет очень тяжелая. Уверен, что южане будут нацелены на победу, потому что у них ситуация обязывает. А «Спартак» сделал очковый запас, и ничья не станет трагедий для гостей. Не думаю, что москвичи будут играть на чистую победу. Если получится, то постараются добиться победы, а если нет, то постараются не проиграть. Немцы всегда реально смотрят на вещи и не занимаются шапкозакидательством.

- То есть, от «Спартака» не стоит ждать много голов?

- Именно так. Они будут играть закрыто. Если пойдет, тогда посмотрим. Атака-то у команды отличная и может легко взломать любую оборону. Если ростовчане будут допускать ошибки в защите, то соперник накажет их за это. Ларссон и Промес точно будут играть, а вот кого поставят вперед, увидим.

- У «Спартака» под вопросом участие в матче Крала, Зобнина, Мозеса и Понсе. Кого из них вы считаете наиболее серьезной потерей, если они не сыграют?

- Крал и Зобнин – это ключевые игроки команды центра поля. Когда они выходят в паре, то опорная зона спокойно играет. Они поддерживают атаку и оборону. У них хорошие функциональные кондиции. Это будут серьезные потери, если ребята не смогут сыграть.

- А Понсе?

- Понсе - наименьшая потеря, потому что его можно заменить. Есть вариант сыграть в два нападающих.

- Может, появится Бакаев?

- Вряд ли. Отходить от схемы никто не станет. Впереди выйдет высокорослый нападающий Соболев и два фланговых футболиста, которым Бакаев проигрывает. Ставить его в опорную зону – это риск. Он не опорник, а больше фланговый нападающий.

- Маслов неудачно провел молодежный чемпионат Европы. Может это как-то отразиться на его позициях в «Спартаке»?

- Не думаю, что если Маслова не поставят, это станет потерей для «Спартака». Главные две позиции – Джикия и Жиго. Есть еще Кутепов, который может закрыть эту позицию. У Маслова много проблем в игре, с ним надо работать. Чистый отбор мяча – это проблема многих защитников. Отбирают только количеством или фолом. К Кутепову это тоже относится.

- Какой счет наиболее вероятен?

- Ничейный. Авантюры не будет.

Елена Григорьевская