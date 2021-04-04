Тедеско: «Сыграй Соболев те 10 пропущенных матчей, кто знает, сколько бы он мог забить голов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что было самое сложное в этой победе, и каким был самый сложный отрезок для «Спартака»?

- Я думаю, что самое сложное было - отыграться. После того, как мы начали уступать в счете 1:2, здорово играли на тот момент и просто два подарка сделали «Ростову». Вот это было самое сложное.

- По Соболеву, он забил снова два мяча, регулярно забивает в каждом матче. Чем можете объяснить такую результативность Соболева в 21-м году?

- Здесь вопрос не в том, что он в 21-м году так играет хорошо, если посмотреть историю, он в этом сезоне пропустил 10 матчей. Я не тот тренер, который любит жалеть себя. Сегодня у нас также не было Крала, который также важен для нас. Сыграй Соболев те матчи, кто знает, сколько бы он мог забить голов.