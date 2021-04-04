«Спартак» впервые за 8 лет победил в Ростове: Разбираем, кто был лучшим в составе «красно-белых»

Оценки футболистам Доменико Тедеско

Сразу несколько исторических серий прервалось после матча «Ростов» - «Спартак». Доменико Тедеско ещё не обыгрывал Валерия Карпина в рамках РПЛ (два поражения в двух матчах), а «Спартак» последний раз побеждал в Ростове ещё восемь лет тому назад, когда «красно-белых» тренировал… Валерий Карпин. Но вот, невероятный по эмоциям матч завершился победой «Спартака» и футболисты Тедеско продолжили преследовать «Зенит».

Статистика матча: владение мячом – 50:50, удары по воротам - 10:18, в створ – 4:7, угловые – 5:6. Кто же оказался лучшим среди игроков «Спартака»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. Два гола пропустил Александр, однако винить его сложно. Махатадзе пробил от штанги, а Маслов уже традиционно удивил своего же голкипера. Но и сейвов не много было. Парировал Максименко опасный удар Гиговича, да однажды опередил Али Соу, вовремя выскочив из ворот.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,5. Продолжает выдавать слабые матчи Джикия. До паузы играл не лучшим образом, в сборной не впечатлил и против «Ростова» смотрелся слабо. Причастен к обоим голам в ворота «Спартака»: не смог накрыть Соу в своей штрафной площади, а потом в той же точке потерял Махатадзе.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 7,0. Один боролся против ростовской атаки Жиго, высекая искры. Пройти Самуэля было невозможно – он выиграл 10 единоборств из 11, вообще не нарушал правила и набрал пять отборов с четырьмя перехватами. Ещё пять раз сыграл на вынос, разрядив опасную ситуацию у ворот Максименко.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 5,5. Неплохо смотрелся Маслов, и это несмотря на автогол. С невезением защитнику конечно нужно что-то делать, но в старании Павлу не откажешь. Закрыл Альмквиста, трижды сыграв на перехвате, выиграл верховую борьбу шесть раз. Но вот с побороть желание вытянуть ногу на чужой прострел так и не смог.

АЙРТОН – 5,0. Очень много было Айртона в атаках «Спартака», но толку чуть. Из десяти прострелов/навесов/диагоналей только одна достигла адресата, и то с помощью Алеесами. А за оборонительные действия бразильца можно лишь поругать. Во время голевых атак «Ростова» он всё время был рядом с мячом, но никак сопернику не мешал.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,0. Мозес появлялся в атаке реже, но гораздо качественнее. На индивидуальном мастерстве сделал первый гол, затем трижды обострял отличными прострелами. Именно подключение Виктора и его удар в защитника привело к угловому, с которого Соболев провёл победный мяч.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Немного сумбурно действовал Зобнин, иногда не успевавший за своими же ногами. Только 20 передач из 37 достигли адресата, такая точность для мозгового центра полузащиты неприемлема. Проиграл девять единоборств из 14, опять же обрадовав статистикой.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 6,5. Редкий случай, когда Наиль Умяров выглядит лучше своего партнёра по центру полузащиты «Спартака». Красивым финтом начал и разогнал первую голевую атаку, записав на свой счёт ассист. Потом ещё дважды организовал «красно-белые» контратаки своими диагоналями.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,0. Привыкает голландец к позиции «фантазисты». Стало меньше дриблинга, зато больше обостряющих передач. Сегодня Куинси трижды раскрутил опасную атаку «Спартака», а ещё выполнил решающую подачу от угла поля, ассистировав Александру Соболеву.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Валерий Карпин настаивает, что Соболев ничего особенного не сделал, но мы рискнём поспорить. Александр оформил победный дубль, оба раза сыграв по-бомбардирски и воспользовавшись своими лучшими качествами. Соболев вообще весь матч держал оборону «Ростова» в напряжении.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 4,5. А вот у кого игра совсем не получилась, так это Джордан Ларссон. Швед поучаствовал в опасной атаке лишь однажды, когда (как и Соболев) выскочил на отскок от защитника. Но Джордан с лёту пробил куда-то ввысь и момент загубил. А Александр свой шанс реализовал.

ИЛЬЯ ГАПОНОВ – б/о.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – б/о.

АНДРЕЙ ЕЩЕНКО – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.