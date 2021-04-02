Крал, Зобнин и Мозес могут не сыграть с «Ростовом»

Футболисты «Спартака» Алекс Крал, Роман Зобнин и Виктор Мозес могут пропустить матч двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги с «Ростовом».

«Они восстанавливаются, больше пока сказать нечего. Участие всех троих в матче с «Ростовом» все еще под вопросом», - цитирует представителя «Спартака» Антона Фетисова «Спорт-Экспресс».

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, четвертого апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

После двадцати трёх туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от идущего первым «Зенита» на четыре зачетных балла.