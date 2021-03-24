Жена Карпина: «Насколько я знаю, Валерий хочет на пенсию»

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24 Марта 2021, 11:13,
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Дарья Карпина, супруга наставника «Ростова» Валерия Карпина, поделилась мыслями относительно будущего своего мужа.
«Главное, чтобы Валерий был в гармонии с самим собой, чтобы он был удовлетворен своей работой. Как решит, так и будет. Но, насколько я знаю, он хочет на пенсию», - передает слова Дарьи издание Sport24.
Ранее Карпин рассказал, что может завершить тренерскую карьеру в 2024-м году.
52-летний специалист занимает пост рулевого «Ростова» с декабря 2017-го года. В нынешнем сезоне чемпионата России команда набрала 37 очков и занимает седьмое место после 23 сыгранных туров.
Следующий матч «Ростов» проведет на своем поле против «Спартака» четвертого апреля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Валерий Карпин, Дарья Карпина