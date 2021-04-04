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Тедеско: «Маслов - отличный футболист»

04 Апреля 2021, 18:56,

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Две недели были матчи сборных. Пауза, игроки сборных вернулись в каком состоянии? В первую очередь, Маслов, который провел не самый удачный матч на молодежном чемпионате Европы против Франции.

- Маслов - отличный футболист, если не ошибаюсь, он у нас около года играет в основном составе. Благодаря этому его вызвали в молодежную сборную. Многие судят об игроке: гол забил - хорошо, не забил - это плохо. Но это все-таки неправильный подход к оценке. Да, второй гол было сложно избежать, первый - ладно. Тем не менее, он сыграл хорошо, и очень его не хватало в матче с Данией, это было очевидно. Павел - отличный футболист.

- До паузы у «Спартака» блестяще играла атака, много забивала, хороший выбор футболистов. Насколько сейчас сохранена форма нападающих? Потому что кажется, что атака - сейчас главная сила «Спартака».

- На самом деле постоянно играм подобным образом, изменений в составе у нас было немного, последние матчи, по счастью, удалось провести здорово и забивать. Надеюсь, что это мы сегодня повторим.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Павел Маслов
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