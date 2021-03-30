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Зобнин, Крал и Мозес продолжают индивидуальные тренировки

30 Марта 2021, 15:58,

Московский «Спартак» продолжает подготовку к выездному матчу с «Ростовом» в рамках 24-го тура РПЛ. У болельщиков «красно-белых» возникают опасения за центральную линию поля, так как не поехавшие в свои сборные Роман Зобнин, Алекс Крал и Виктор Мозес работают по индивидуальной программе. Как сообщает «Спорт-Экспресс», пока рано судить о том, сумеет ли это трио помочь «красно-белым» в игре против ростовчан.

Крал с Зобниным травмировались в матче с «Уралом» 12 дней назад, а Мозес - в противостоянии с «Динамо» в 22-м туре.

«Ростов» и «Спартак» проведут матч 4 апреля, начало в 19:00.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Роман Зобнин, Виктор Мозес, Алекс Крал
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