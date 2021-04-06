«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»

Пресс-служба московского «Спартака» представила видео того, что осталось за кадром выездного поединка против «Ростова», состоявшегося в рамках 24-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Доменико Тедеско.

В ролике демонстрируется прибытие «красно-белых» на стадион, разминка, а также эмоции футболистов и наставника команды Доменико Тедеско после финального свистка.

После 24-х туров Премьер-лиги московский коллектив набрал 47 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице. «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на четыре пункта.

В 25-м туре «красно-белые» на выезде встретятся с «Локомотивом». Игра пройдет 11-го апреля.