Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Карпин: «Международная пауза не была минусом с точки зрения наших больных»

04 Апреля 2021, 18:45,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Пауза в две недели была на пользу «Ростову» или в минус?

- Нет, минусом, я думаю, что не было с точки зрения наших больных всех. Кто-то восстановился, как Осипенко, который даже участвует сегодня, кто-то там как Кенто 4-5 месяцев или больше, Норманн еще не восстановился, Мамаев в запасе. Я думаю, приобрели больше, чем потеряли.

- По Хасимото - он долго отсутствовал, насколько он сейчас в оптимальных кондициях?

- Понятно, что в не оптимальных, понятно, что нет игрового ритма еще, и ему неоткуда взяться.

- У вас проблемы в обороне, видимо, Хаджикадунич травмирован, почему Алеесами именно в этой позиции?

- Почему? Хаджикадунич на месте, он не травмирован, в запасе, сыграл две с половиной игры за сборную, плюс долгий перелет, поэтому я знаю, что он физически подустал, поэтому выбор пал на Алеесами, который был в сборной, но не играл.

- Приехал «Спартак», очень много болельщиков, говорят, что около 7000 болельщиков «Спартака». Об этом  как-то говорили в команде, это обсуждалось? Может быть это проблемой для «Ростова» играть со «Спартаком» в такой атмосфере?

- То есть, вы раньше говорили, что проблема играть без зрителей, то сейчас проблема со зрителями играть? Я так понимаю, сейчас 70% заполняемости разрешили. То, что можно, заполнили. Я думаю, что и нам, и «Спартаку», и любой команде только радость играть при болельщиках.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола