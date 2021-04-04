Карпин: «Международная пауза не была минусом с точки зрения наших больных»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Пауза в две недели была на пользу «Ростову» или в минус?

- Нет, минусом, я думаю, что не было с точки зрения наших больных всех. Кто-то восстановился, как Осипенко, который даже участвует сегодня, кто-то там как Кенто 4-5 месяцев или больше, Норманн еще не восстановился, Мамаев в запасе. Я думаю, приобрели больше, чем потеряли.

- По Хасимото - он долго отсутствовал, насколько он сейчас в оптимальных кондициях?

- Понятно, что в не оптимальных, понятно, что нет игрового ритма еще, и ему неоткуда взяться.

- У вас проблемы в обороне, видимо, Хаджикадунич травмирован, почему Алеесами именно в этой позиции?

- Почему? Хаджикадунич на месте, он не травмирован, в запасе, сыграл две с половиной игры за сборную, плюс долгий перелет, поэтому я знаю, что он физически подустал, поэтому выбор пал на Алеесами, который был в сборной, но не играл.

- Приехал «Спартак», очень много болельщиков, говорят, что около 7000 болельщиков «Спартака». Об этом как-то говорили в команде, это обсуждалось? Может быть это проблемой для «Ростова» играть со «Спартаком» в такой атмосфере?

- То есть, вы раньше говорили, что проблема играть без зрителей, то сейчас проблема со зрителями играть? Я так понимаю, сейчас 70% заполняемости разрешили. То, что можно, заполнили. Я думаю, что и нам, и «Спартаку», и любой команде только радость играть при болельщиках.