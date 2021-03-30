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Джикия продлит контракт со «Спартаком»

30 Марта 2021, 12:55,

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в ближайшее время может продлить контракт с московским клубом. Агент футболиста Вадим Шпинёв провел встречу с руководством «красно-белых» с целью обсудить будущее его клиента. Стороны сошлись на желании продлить сотрудничество и после лета 2022 года, сообщает «РБ-Спорт». По текущему контракту Джикия получает порядка 2,2 млн евро.

27-летний Георгий Джикия провел 24 официальных матча в «Спартаке» в текущем сезоне, в которых дважды ассистировал одноклубникам. Защитник играет на «Открытие Арене» с января 2017 года после перехода из «Амкара» за 2,35 млн евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Георгий Джикия
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