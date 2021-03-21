Гатагов: «Кокорин имеет право на футбольный пробел»

Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов считает, что полоса неудач Александра Кокорина не продлится долго, и блёклый отрезок в «Спартаке» можно понять.

- [Кокорин получил] травму крестов, случилась эта дурацкая история с тюрьмой, и его сосуд в психологическом смысле постепенно опустошился. Саша имеет право на футбольный пробел, - приводит слова Гатагова Sport24.

Гатагов считает, что болельщики «красно-белых» верили, что нападающий будет демонстрировать примерно такую же результативность, как в «Зените», но должны с пониманием отнестись к показанным результатам в составе «Спартака».

Напомним, что Кокорин появился на «Открытие Арене» 2 августа на правах свободного агента, но в восьми матчах РПЛ забил всего два гола и зимой перебрался в «Фиорентину».