Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Карпин: «Вы игру-то смотрели - ну что Соболев сделал...»

04 Апреля 2021, 22:28,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Говоря о форме команды, показалось, что во втором тайме чуть-чуть начали упускать темп, который сами задали в первом тайме. Это проблема или нет?

- Нет, вам показалось? Если вам показалось  - может быть, но мне так не показалось. Темп, который задали, выдержали 95 минут или сколько мы там поиграли. То что мы начали терять мячи на своей половине поля, где-то не обработали, где-то отскочило, недоработали, в этом была проблема, а не в физике.

- Игра Соболева сегодня - два мяча. Проблема в том, что у «Ростова» не было центральных защитников? Они были травмированные или дело не в этом? Просто так сложилось?

- Вы игру-то смотрели? Ну что Соболев сделал? Ну забил после рикошета и со стандарта забил. Один отскок там, окей, переиграл нашего защитника, что еще? Вы что-то видели? Я тоже нет. Что за вопросы?

- Впереди шесть туров для «Ростова». Что стоит на кону для команды?

- На кону стоит борьба до конца, чтобы оказаться как можно выше. Все будут терять очки. Нам главное не терять очки, а то, что остальные будут терять, это 100%

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Ростов, Валерий Карпин, Александр Соболев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Милорадович Генрих
04 Апреля 2021, 22:57

Валера ,когда проигрывает, теряет лицо... А так нормальный чел..

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола