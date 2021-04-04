Карпин: «Вы игру-то смотрели - ну что Соболев сделал...»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Говоря о форме команды, показалось, что во втором тайме чуть-чуть начали упускать темп, который сами задали в первом тайме. Это проблема или нет?

- Нет, вам показалось? Если вам показалось - может быть, но мне так не показалось. Темп, который задали, выдержали 95 минут или сколько мы там поиграли. То что мы начали терять мячи на своей половине поля, где-то не обработали, где-то отскочило, недоработали, в этом была проблема, а не в физике.

- Игра Соболева сегодня - два мяча. Проблема в том, что у «Ростова» не было центральных защитников? Они были травмированные или дело не в этом? Просто так сложилось?

- Вы игру-то смотрели? Ну что Соболев сделал? Ну забил после рикошета и со стандарта забил. Один отскок там, окей, переиграл нашего защитника, что еще? Вы что-то видели? Я тоже нет. Что за вопросы?

- Впереди шесть туров для «Ростова». Что стоит на кону для команды?

- На кону стоит борьба до конца, чтобы оказаться как можно выше. Все будут терять очки. Нам главное не терять очки, а то, что остальные будут терять, это 100%