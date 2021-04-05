Боярский: «Пускай «Спартак» приедет к «Зениту» в гости, получат по полной»

Болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на победу московского «Спартака» над «Ростовом» в матче 24-го тура Премьер-лиги. Подопечные Доменико Тедеско выиграли со счетом 3:2.

«Можно поздравить «красно-белых» с победой, но пускай они приедут к нам в гости, получат по полной. Это достойный соперник, но «Зенит» им не по зубам», - передает слова народного артиста России издание «Спорт-экспресс».

После 24-х туров «Спартак» набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Московский клуб сократил отставание от «Зенита» до одного балла.

«Сине-бело-голубые» могут увеличить отрыв от «красно-белых», если сегодня успешно сыграют с «Химками». Начало встречи - 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры проведет Liveresult.ru.