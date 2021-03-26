Мирзов назвал причины неудачной игры в «Спартаке»

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26 Марта 2021, 14:04,
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Полузащитник сборной России Резиуан Мирзов считает, что после окончания аренды в «Химках» вряд ли сможет проявить себя в «Спартаке».
- Не мог давать результат, потому что я был не в той форме, которая у меня была в «Арсенале». Потом была травма, пришел другой тренер, поменялась тактика, - заявил Мирзов на телеканале «Россия 24», комментируя причины того, что не удалось заиграть в «Спартаке».
27-летний футболист хотел бы вернуться в стан «красно-белых», но считает, что при нынешней схеме не сможет быть максимально полезным.
В составе «Химок» Мирзов забил шесть мячей в 11 матчах и попал в сборную.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Химки, Резиуан Мирзов