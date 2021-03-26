Мирзов назвал причины неудачной игры в «Спартаке»

Полузащитник сборной России Резиуан Мирзов считает, что после окончания аренды в «Химках» вряд ли сможет проявить себя в «Спартаке».

- Не мог давать результат, потому что я был не в той форме, которая у меня была в «Арсенале». Потом была травма, пришел другой тренер, поменялась тактика, - заявил Мирзов на телеканале «Россия 24», комментируя причины того, что не удалось заиграть в «Спартаке».

27-летний футболист хотел бы вернуться в стан «красно-белых», но считает, что при нынешней схеме не сможет быть максимально полезным.

В составе «Химок» Мирзов забил шесть мячей в 11 матчах и попал в сборную.