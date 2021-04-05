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Зобнин дал совет Маслову

05 Апреля 2021, 00:49,

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отметил, что высокому темпу в матче 24-го тура с «Ростовом» способствовала тактика команд, которые активно использовали длинные передачи. Сам футболист себя отлично чувствует, восстановившись после травмы за период перерыва на матчи сборных. Также Роман Зобнин дал совет одноклубнику Павлу Маслову:

- Ему нужно поскорее это забыть и не думать об этом, наверное. Ничего, и у меня были ошибки, и у других будут еще. Ничего страшного, - приводит слова Зобнина Sport24.

Напомним, что Маслов стал автором автогола, уже третьего в его спартаковской карьере.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Роман Зобнин, Павел Маслов
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