Черышев интересен «Спартаку», «Локомотиву» и «Краснодару»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев имеет шанс попробовать свои силы в российской Премьер-лиге. По данным Todofichajes, 30-летний хавбек привлекает к себе внимание московских «Спартака» и «Локомотива», а также «Краснодара».

Черышев с шести лет живет в Испании и является воспитанником академии мадридского «Реала». В Ла Лиге россиянин также поиграл в «Севилье», «Вильярреале» и «Валенсии». В прошлом году «летучие мыши» активно разгружали зарплатную ведомость, продавая самых высокооплачиваемых футболистов, но Черышев отказался уходить. Тогда же к нему впервые проявил интерес «Краснодар». В текущем сезоне у Дениса два ассиста в 14 матчах за клуб. Сейчас россиянин только-только вернулся в общую группу после затянувшегося на два месяца восстановления после травмы.