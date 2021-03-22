Промес или Ларссон: Кто лучше провёл первые два сезона в «Спартаке»

Джордан Ларссон всё больше превращается в лидера «Спартака». По системе «гол+пас» он лучший игрок «красно-белых» в этом сезоне. Своим развитием Ларссон очень напоминает траекторию развития Куинси Промеса, и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило сравнить стартовые годы легионеров в стане москвичей.

Джордан Ларссон и Куинси Промес во многом схожи. Оба приезжали в «Спартак» как профильные крайние полузащитники, но оба стали важными игроками всей группы атаки без привязки к одной роли. Оба начинали в Москве без блеска и даже подвергались критике, но потом прибавляли. Оба в «Спартаке» становились всё более разносторонними футболистами, учась новым навыкам. Все восхитились голом Ларссона в матче с «Уралом», удивившись, что швед, оказывается, так умеет. Кстати, Промес тоже в Москве на каком-то этапе карьеры научился забивать прямыми ударами со стандартов. Кроме того, швед и голландец похожи по типу – весёлые и позитивные.

Куинси Промес Джордан Ларссон 28 матчей – 13 голов + 3 передачи 1-й сезон в «Спартаке» 26 матчей – 7 голов + 3 передачи 30 матчей – 18 голов + 4 передачи 2-й сезон в «Спартаке» 22 матча – 12 голов + 5 передач (сезон продолжается)

Хотя Ларссон и напоминает Промеса, пока его показатели уступают. При этом Ларссона не оправдывают проблемы «Спартака» в прошлом сезоне. Голландец, как мы помним, начинал и вовсе при Мурате Якине. И всё же разница есть – игровое время. Статистически швед провёл всего на 2 матча меньше, но в минутах разница намного больше: 2379 у Промеса против 1618 у Ларссона. Кстати, на одно результативное действие у них уходило примерно одинаковое количество времени: голландцу требовалось 148 минут, а шведу – 161. .

Второй сезон для обоих в «Спартаке» становился более успешным. И Промес, и Ларссон (уже сейчас) наколотили на порядок больше голов, чем в первом сезоне. При этом на результативное действие обоим требовалось уже меньше. И тут впервые показатели скандинава лучше. Если Промесу требовалось 120 минут, то Ларссон вышел на показатель в 111!

В этих минутах кроется одно различие роли Промеса и Ларссона. Голландец почти сразу стал безоговорочно основным футболистом, а во втором сезоне – лидером команды. Что касается шведа, то он, пожалуй, лишь сейчас выходит именно на роль лидера. Ларссон был, безусловно, важным игроком и раньше, но при наличии Понсе и Соболева скандинав был одной из равнозначных опций. Тем интереснее, что сейчас с Промесом Ларссон как раз и организовал отличную связку в атаке.

Конечно, абсолютно неправильно называть Ларссона Промесом версии 2.0. У них разные качества, тем более что как раз первые сезоны голландец больше был привязан именно к флангу. При этом и Промес, и Ларссон важны при построении атаки, связывая ярко выраженного центрфорварда с остальной командой. При этом у обоих задача ещё и забивать самим.

Говорить, кто лучше из этой пары, смысла нет. Скорее интересно смотреть, как оба играли всё большую роль в жизни команды. В конце концов, мы ведь хотим, чтобы российские клубы именно так работали с легионерами – покупали молодых и развивали их. Промеса удалось вырастить и продать в Испанию, и теперь «Спартак» хочет такой же трюк провернуть с Ларссоном. Кстати, на свой третий сезон в России голландец выиграл чемпионат…

Андрей Центров