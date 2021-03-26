Арустамян посоветовал «Спартаку» итальянского тренера

Журналист Нобель Арустамян не уверен, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб в конце сезона. Такое обещание немецкий специалист дал в конце первой части сезона, сославшись на семейные проблемы. Арустамян уверен, что молодой специалист наверняка захочет проявить себя на уровне Лиги чемпионов, куда «Спартак» может пробиться по итогам текущего сезона.

Что касается потенциального сменщика Тедеско, Арустамян назвал имя идеального, по его мнению, тренера: «Если в «Спартак» придет де Дзерби, то это будет топ. Ведь он считается одним из лучших тренеров Италии и Европы», - приводит слова Арустамяна «РБ-Спорт».

Роберто де Дзерби 41 год. С 2018 года он тренирует «Сассуоло».