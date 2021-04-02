​«Спартак» показал фото с тренировки

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02 Апреля 2021, 23:12,
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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала несколько фотографий с пятничной тренировки команды. В настоящий момент «красно-белые» готовятся к гостевому поединку двадцать четвёртого тура российского чемпионата против «Ростова».
Хорошее настроение плодотворная работа— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 2, 2021
дня до #РостовСпартак pic.twitter.com/8DWzLmNPlP
«Ростов» и «Спартак» сразятся в ближайшее воскресенье, четвёртого апреля. Стартовый свисток в Ростове-на-Дону футболисты услышат в семь часов вечера по московскому времени.
Отметим, что после двадцати трёх туров Премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Команда Доменико Тедеско отстаёт от лидера чемпионата в лице «Зенита» на четыре зачётных балла.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва