​«Спартак» показал фото с тренировки

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала несколько фотографий с пятничной тренировки команды. В настоящий момент «красно-белые» готовятся к гостевому поединку двадцать четвёртого тура российского чемпионата против «Ростова».

«Ростов» и «Спартак» сразятся в ближайшее воскресенье, четвёртого апреля. Стартовый свисток в Ростове-на-Дону футболисты услышат в семь часов вечера по московскому времени.

Отметим, что после двадцати трёх туров Премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. Команда Доменико Тедеско отстаёт от лидера чемпионата в лице «Зенита» на четыре зачётных балла.