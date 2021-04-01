«Банда Карпина готова»: «Ростов» анонсировал встречу со «Спартаком»

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01 Апреля 2021, 10:59,
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Пресс-служба «Ростова» презентовала ролик к предстоящему домашнему поединку 24-го тура чемпионата России против столичного «Спартака».
Футболисты и наставник команды Валерий Карпин предстали в образах персонажей сериала «Острые козырьки».
«Банда Валерия Карпина готова к матчу с гостями из столицы», - гласит сообщение клуба.
«Ростов» примет «Спартак» на своем поле в воскресенье, четвертого апреля. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.
После 23-х туров Премьер-лиги хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице, а гости находятся на второй позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Ростов