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Червиченко: «Будет смешно, если «Спартак» с такой обороной станет чемпионом»

04 Апреля 2021, 22:41,

Бывший владелец  «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что «Ростов» вполне мог рассчитывать на три очка в поединке 24-го тура РПЛ, который завершился победой столичной команды (3:2). Али Соу мог снова вывести ростовчан вперед, и сопернику пришлось бы гораздо сложнее.

- Мне, на самом деле, будет смешно, если команда с такой обороной, которую мы сейчас видим у «Спартака», станет чемпионом, - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Экс-президент «красно-белых» также порекомендовал Павлу Маслову, забившему третий автогол за московский клуб, поехать на Афон и «заказать ванну со святой водой». Для игрока обороны это второй мяч в свои ворота в текущем сезоне и третий в целом. Это второй результат в истории команды. Антирекорд у Юрия Седова (4).

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Андрей Червиченко
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Комментарии (3)
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0
Super fanat
05 Апреля 2021, 00:01

С Масловым не станет. Не волнуйтесь. Рано или поздно это скажется, даже в матчах с середняками, не с Зенитом. Спартак молодец, но пока просто забивает больше, чем пропускает. Постоянно это работать не будет. Посему не тороплюсь вычёркивать его из борьбы за чемпионство, но вношу его туда лишь карандашом.

0
Bourgignon Alex
04 Апреля 2021, 23:47

Хряк, когда же ты уже угомонишься? Может, займёшься делом и наконец похудеешь?

0
sanay
04 Апреля 2021, 23:10

С такой обороной только наивный Федун на что-то надеится. Защиту нужно укреплять постоянно. За счет нападения невозможно постоянно выезжать, тем более, на длинной дистанции. Бесшабашная и авантюрная игра Спартака скоро закончится и очень печально.

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