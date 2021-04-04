Червиченко: «Будет смешно, если «Спартак» с такой обороной станет чемпионом»

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04 Апреля 2021, 22:41,
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что «Ростов» вполне мог рассчитывать на три очка в поединке 24-го тура РПЛ, который завершился победой столичной команды (3:2). Али Соу мог снова вывести ростовчан вперед, и сопернику пришлось бы гораздо сложнее.
- Мне, на самом деле, будет смешно, если команда с такой обороной, которую мы сейчас видим у «Спартака», станет чемпионом, - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».
Экс-президент «красно-белых» также порекомендовал Павлу Маслову, забившему третий автогол за московский клуб, поехать на Афон и «заказать ванну со святой водой». Для игрока обороны это второй мяч в свои ворота в текущем сезоне и третий в целом. Это второй результат в истории команды. Антирекорд у Юрия Седова (4).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Андрей Червиченко
С Масловым не станет. Не волнуйтесь. Рано или поздно это скажется, даже в матчах с середняками, не с Зенитом. Спартак молодец, но пока просто забивает больше, чем пропускает. Постоянно это работать не будет. Посему не тороплюсь вычёркивать его из борьбы за чемпионство, но вношу его туда лишь карандашом.
Хряк, когда же ты уже угомонишься? Может, займёшься делом и наконец похудеешь?
С такой обороной только наивный Федун на что-то надеится. Защиту нужно укреплять постоянно. За счет нападения невозможно постоянно выезжать, тем более, на длинной дистанции. Бесшабашная и авантюрная игра Спартака скоро закончится и очень печально.