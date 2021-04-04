Червиченко: «Будет смешно, если «Спартак» с такой обороной станет чемпионом»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что «Ростов» вполне мог рассчитывать на три очка в поединке 24-го тура РПЛ, который завершился победой столичной команды (3:2). Али Соу мог снова вывести ростовчан вперед, и сопернику пришлось бы гораздо сложнее.

- Мне, на самом деле, будет смешно, если команда с такой обороной, которую мы сейчас видим у «Спартака», станет чемпионом, - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Экс-президент «красно-белых» также порекомендовал Павлу Маслову, забившему третий автогол за московский клуб, поехать на Афон и «заказать ванну со святой водой». Для игрока обороны это второй мяч в свои ворота в текущем сезоне и третий в целом. Это второй результат в истории команды. Антирекорд у Юрия Седова (4).