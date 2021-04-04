Что «Спартак» показал в Ростове, и что помогло москвичам одержать победу

«Спартак» после перерыва на матчи сборной сумел одержать важную гостевую победу над «Ростовом». «Красно-белые» сохранили своё преимущество над преследователями. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится мыслями после матча.

Многие поклонники «Спартака» с опаской ждали выезда в Ростов-на-Дону. «Красно-белые» не побеждали на юге с 2013 года, не выигрывали у этого соперника с 2018-го, да и вообще крайне невыразительно выглядели против соперника, когда его возглавил Валерий Карпин. А тут ещё и перерыв на матчи сборных был, когда многие спартаковцы уезжали.

Встреча получилась для «Спартака» сложной по сюжету и счёту, но в целом победа «красно-белых» оказалась заслуженной. По количеству ударов преимущество москвичей 18:10, по ударам в створ — 7:4. И если вспоминать моменты, то спартаковцы могут припомнить, например, два эпизода, когда Промес не забил в пустые ворота с пары метров, а у «Ростова» таких моментов не было.

Тем не менее дончане могли в этой встрече разжиться одним очком, а то и тремя, учитывая, как всё складывалось по ходу первого тайма. Однако «Спартак» умудрился очень здорово распорядиться своими эмоциями в этот вечер. Тедеско не воевал с судьями, а подбадривал своих ребят. Да и сами спартаковцы больше вкладывалось в игру, что и помогло после вопиющих ошибок в обороне собраться и добиться своего.

Отдельно хочется отметить то, как спартаковцы собранно действовали в отборах. В следующем туре «Спартак» ждёт встреча против «Локомотива», и накануне получить дисквалификацию за перебор предупреждений рисковали Соболев, Айртон, Максименко и Джикия. Потеря любого была бы критичной. Однако спартаковцы действовали сдержанно и не допустили ошибок. Если вспомнить, как в матче с «Уралом» «красно-белые» получили четыре предупреждения при счёте 4:1, то, безусловно, прогресс налицо.

Надо отметить, что «Спартак» довольно спокойно провёл концовку, не дав эмоциям захлестнуть себя. Москвичи не дали ростовчанам в конце что-то создать. При этом в конце «Спартак» вынужденно остался без Самуэля Жиго, но это не помешало обороняться с холодной головой.

После матча многие обратили внимание, что «Спартак» приблизился к «Зениту», и заговорили о возрождении интриги. Однако пока «красно-белые» скорее оглядываются назад. В этом смысле победа над «Ростовом» очень важна, так как позволила сохранить преимущество в четыре очка над «Локомотивом», с которым встреча в следующие выходные, и ЦСКА, с которым предстоит игра через три тура.

«Спартак» в Ростове-на-Дону показал, что команда растёт и становится более уверенной в своих силах. Да, феерии не случилось, но победа получилась довольно уверенной и зрелой.

Однако говорить о перспективах команды всё же рано — уж слишком упорная борьба идёт в чемпионате. «Спартак» на четыре очка опережает третье и четвёртое места и на такое же количество (правда, по потерянным) отстаёт от первого. Многое могут решить ближайшие три тура, в течение которых предстоят встречи против «Локомотива» и ЦСКА.

В любом случае можно говорить, что «Спартак» прогрессирует. Конечно, в этой ситуации крайне важным остаётся вопрос, останется Доменико Тедеско или нет. Немец многое дал команде, а что будет без него — представить сложно.

Андрей Центров