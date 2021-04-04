Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»

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04 Апреля 2021, 21:00,
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В предпоследнем матче 24-го тура Валерий Карпин пытался третий раз подряд обыграть «Спартак» во главе «Ростова».
|Ростов
|2:3
|Спартак Москва
|23' Мозес Виктор (0:1)
|(1:1) Маслов Павел 27'
|(2:1) Махатадзе Георгий 32'
|44' Соболев Александр Сергеевич (2:2)
|58' Соболев Александр Сергеевич (2:3)
Вдохновенные победы «Спартака» над «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом» опять подняли волну, что «красно-белые» способны отнять титул у «Зенита», лидировавшего с отрывом в четыре очка. Но чтобы чемпионство спартаковцев стало реальностью, команда Доменико Тедеско должна забыть, что такое осечка. Ибо сколько уже можно вроде как догонять, но на самом деле топтаться в таблице на месте?
Крал к матчу с «Ростовом» не успел оправиться от травмы, а вот Зобнин с Мозесом успели. Как раз экс-игрок «Челси» и открыл счёт на 23-й минуте. Гости выбрали вариант игры на контратаках и усилиями Мозеса реализовали именно таковую акцию. Виктор обыграл на правом полуфланге Пояркова и пробил, а Песьяков пропустил в ближний угол после рикошета от Алеесами (0:1).
Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы спокойно доводил дело до победы в матче с «Ростовом». В районе получаса игры ворота «красно-белых» были вскрыты дважды. Маслов вошёл во вкус в ремесле забивания автоголов и оформил ещё один, третий для себя меньше чем за год, опередив в подкате Соу (1:1).
Через пять минут Айртон ужасно сыграл на подаче Пояркова, открыв мячу путь к Полозу. Тот пробил – Максименко парировал. Но на подборе был снова Полоз, который отдал чуть назад на Махатадзе, и от него последовал результативный удар в цель с рикошетом от ближней штанги (2:1).
Впрочем, в конце тайма Айртон сумел исправиться. Он навесил в штрафную с левого фланга, Алеесами киксанул по мячу головой, и Соболев здорово воспользовался таким шикарным подарком, ткнув снаряд вторым этажом мимо Песьякова (2:2).
В самом начале второго тайма мог выйти вперёд «Ростов». Соу оказался с глазу на глаз с Максименко, но плохо обработал лонгболл, в результате чего первым на мяче был вратарь «красно-белых», которого затем подстраховал защитник.
Игра шла весёлая, а «Спартак», как известно, любит такую манеру. Качнись чаша в одну сторону – гости бы снова оказались в роли догоняющих. Но чаша качнулась в другую сторону – и они снова оказались в роли ведущих в счёте. На 57-й минуте Песьяков скорректировал на угловой дальний выстрел Мозеса, и подачу Промеса с угла поля Соболев переправил головой в правый угол (2:3). Соболев оформил за спартаковцев второй дубль подряд и третий в четырёх последних матчах.
Уже через минуту Алмквист упал в левой зоне чужой штрафной и претендовал на пенальти. Но это было уже слишком, поскольку он сам невольно попал ногой по лицу Жиго. Защитнику москвичей потребовалась медицинская помощь, однако без быстрой замены он всё-таки обошёлся, хотя главный арбитр Кукуян поначалу показывал жестами носилки. Жиго в итоге заменили, но через двадцать минут.
На экваторе второго тайма «Спартак» загубил два шанса сделать счёт 2:4. Ларссон на тоненького перекрутил мимо дальней штанги, а Промес не подстроился под добивание отражённого Песьяковым выстрела Мозеса. За свою расточительность «красно-белые» могли быть наказаны безжалостно, однако Гигович всё же сжалился над гостями и не переиграл Максименко на выходе почти один на один. Уже на подступах к девяностой минуте мимо створа с левого полуфланга пальнул и Байрамян.
«Спартак» сохранил минимально победный счёт, а также отомстил команде Карпина за два предыдущих очных матча, завершившиеся поражениями «красно-белых» на «Открытие Арене». До этого спартаковцы последний раз побеждали в Ростове-на-Дону в декабре 2013 года. Дружина Тедеско приблизились к «Зениту» на расстояние одного очка, однако питерцы свой матч 24-го тура проведут в понедельник, когда сразятся с «Химками».
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Спартак Москва, Ростов, РПЛ, Чемпионат России
Третий гол назревал. Спартак давил и все логично им и закончилось. Также нагнетали четвертый гол, но по какой-то случайности/корявости не забили, а дальше, последние 15+ минут, играли с оглядкой на оборону. Непонятный пожар/суматоха в какие-то 10-ти минутный период привела к двум голам в свои ворота. То, что Маслов срезал - ну так получилось, не он - значит бы Ростов закатил, вообще не вижу претензий к нему в этом голе.
Уф.. выдохнули после перерыва - идем дальше! ))
Всех недоброжелателей,с победой Спартака!Неужто Спартак сегодня был слабее Ростова?Да ну.Неужели судьи помогли?Да не..Ростов был ближе к победе?Не был.Так что наслаждайтесь!
Ну и конечно наших болел с очередной заслуженной победой!!!
ай хрюнделя с помощью судеек опять выиграли.. но как же омерзительны всякие гнидичи.. за бабло на все руки... аж захлебываюца своим гнусным фальцетом.. )))
карпуха лишний раз доказал шо он физрук.. его потолок - серебро с хрюнделями.. щас он и на это не годен.. да, на фоне нынешних оставшихся тренеришек еще шо то показывет.. но до слуцкера сильно не дотягивает.. )))
В этой ситуации жалко Химки, на них судьи отыграются... что бы разрыв очковый не уменьшился...
Характер у команды есть, а вот скамейки может не хватить!
Всех с победой!
У троллей ненавидящих Спартак опять траур)))
А усатому спасибо, что Соболеву дал отдохнуть в сборной!!!
Парадоксально конечно - при такой НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ игре "Спартак" занимает второе место в таблице!(( Если с приходом Промеса впереди стало получаться что-то внятное, то в защите - по-прежнему - полный швах! Это при том, что в обороне играют два игрока из первой сборной - Джикия и Зобнин и три человека из "молодёжки" - Максименко, Маслов и Умяров. А также "крепкий" - по меркам РПЛ - француз Жиго. Всё это лишь подтверждает слабость в завершающей стадии атак большинства команд Премьер Лиги. Играй так слабо в обороне "Спартак" в еврокубках, ему бы сегодня "отгрузили" штук пять - не меньше! Сейчас опять начнётся эйфория по поводу того, что "Спартак" вплотную подобрался к "Зениту". Но по качеству игры эти две команды - ПРАКТИЧЕСКИ - на разных полюсах надёжности - как плюс и минус в математике...
Вам пора болеть за Баварию или МС.Ну на крайний случай за эталлон надёжности -Зенит.Не замечать прогресс команды в последних матчах невозможно.НО ведь не всё сразу.
Отличный, зрелищный матч, особенно первый тайм. Скорости были европейского уровня, никто из команд не хотел уступать, и все пытались навязать свою игру. Стабильно забиваем, но и так же пропускаем. Хорошо что хоть забиваем больше и в подобных матчах выгрызаем волевые победы.
Всех болел народной команды с победой!
спартак "почти догнал Зенит" - улыбнуло...) Опять отползли, убогие? Ростов, да и Валера вместе с ним - респект и уважение! Не хватило самую малость...
слабым всегда не хватает чуть-чуть
Санитары к тебе едут с огнетушителем)
Эх... Спартак выиграл. Опять у тебя сегодня траур. :D
Добрейший вечер!Ответь в личке.
Всех с красивой победой. Просто львы.
К Маслову претензий нет. Парень борется и автогол простая случайность. Рома просто машина. Мозес раздражает своей показной небрежностью, но выгоду приносит. Очередная победа, когда Бакаев не успевает испортить игру. Тедеско внял нашим мольбам.
P.S. Почему не меняют Соболева, когда он уже сделал результат и не может двигаться?
Буга га га, СраМ, да ты бредишь. Свиньи возомнившие себя львами - страшнее зверя нет.
Спасибо, ваш ответ очень важен для нас (нет).
С победой Спартака тебя.