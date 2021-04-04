Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»

В предпоследнем матче 24-го тура Валерий Карпин пытался третий раз подряд обыграть «Спартак» во главе «Ростова».

Вдохновенные победы «Спартака» над «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом» опять подняли волну, что «красно-белые» способны отнять титул у «Зенита», лидировавшего с отрывом в четыре очка. Но чтобы чемпионство спартаковцев стало реальностью, команда Доменико Тедеско должна забыть, что такое осечка. Ибо сколько уже можно вроде как догонять, но на самом деле топтаться в таблице на месте?

Крал к матчу с «Ростовом» не успел оправиться от травмы, а вот Зобнин с Мозесом успели. Как раз экс-игрок «Челси» и открыл счёт на 23-й минуте. Гости выбрали вариант игры на контратаках и усилиями Мозеса реализовали именно таковую акцию. Виктор обыграл на правом полуфланге Пояркова и пробил, а Песьяков пропустил в ближний угол после рикошета от Алеесами (0:1).

Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы спокойно доводил дело до победы в матче с «Ростовом». В районе получаса игры ворота «красно-белых» были вскрыты дважды. Маслов вошёл во вкус в ремесле забивания автоголов и оформил ещё один, третий для себя меньше чем за год, опередив в подкате Соу (1:1).

Через пять минут Айртон ужасно сыграл на подаче Пояркова, открыв мячу путь к Полозу. Тот пробил – Максименко парировал. Но на подборе был снова Полоз, который отдал чуть назад на Махатадзе, и от него последовал результативный удар в цель с рикошетом от ближней штанги (2:1).

Впрочем, в конце тайма Айртон сумел исправиться. Он навесил в штрафную с левого фланга, Алеесами киксанул по мячу головой, и Соболев здорово воспользовался таким шикарным подарком, ткнув снаряд вторым этажом мимо Песьякова (2:2).

В самом начале второго тайма мог выйти вперёд «Ростов». Соу оказался с глазу на глаз с Максименко, но плохо обработал лонгболл, в результате чего первым на мяче был вратарь «красно-белых», которого затем подстраховал защитник.

Игра шла весёлая, а «Спартак», как известно, любит такую манеру. Качнись чаша в одну сторону – гости бы снова оказались в роли догоняющих. Но чаша качнулась в другую сторону – и они снова оказались в роли ведущих в счёте. На 57-й минуте Песьяков скорректировал на угловой дальний выстрел Мозеса, и подачу Промеса с угла поля Соболев переправил головой в правый угол (2:3). Соболев оформил за спартаковцев второй дубль подряд и третий в четырёх последних матчах.

Уже через минуту Алмквист упал в левой зоне чужой штрафной и претендовал на пенальти. Но это было уже слишком, поскольку он сам невольно попал ногой по лицу Жиго. Защитнику москвичей потребовалась медицинская помощь, однако без быстрой замены он всё-таки обошёлся, хотя главный арбитр Кукуян поначалу показывал жестами носилки. Жиго в итоге заменили, но через двадцать минут.

На экваторе второго тайма «Спартак» загубил два шанса сделать счёт 2:4. Ларссон на тоненького перекрутил мимо дальней штанги, а Промес не подстроился под добивание отражённого Песьяковым выстрела Мозеса. За свою расточительность «красно-белые» могли быть наказаны безжалостно, однако Гигович всё же сжалился над гостями и не переиграл Максименко на выходе почти один на один. Уже на подступах к девяностой минуте мимо створа с левого полуфланга пальнул и Байрамян.

«Спартак» сохранил минимально победный счёт, а также отомстил команде Карпина за два предыдущих очных матча, завершившиеся поражениями «красно-белых» на «Открытие Арене». До этого спартаковцы последний раз побеждали в Ростове-на-Дону в декабре 2013 года. Дружина Тедеско приблизились к «Зениту» на расстояние одного очка, однако питерцы свой матч 24-го тура проведут в понедельник, когда сразятся с «Химками».

Кирилл Иванцов