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Романцев: «Команда своей игрой подтверждает, что Тедеско ей по душе. А для тренера это всё»

30 Марта 2021, 17:11,

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев поддерживает нынешнего наставника «красно-белых» Доменико Тедеско, который собирается вернуться на родину после завершения срока действия контракта. Еще зимой немецкий специалист объявил о том, что останется в «Спартаке» только до завершения сезона.

- Тедеско уже обжился в команде, которая своей игрой подтверждает, что он ей по душе. А для тренера это все! И сейчас, когда у «Спартак» появился шанс побороться за чемпионство, Доменико не должен его упускать, - цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что спартаковцы идут на втором месте  в чемпионате России и набрали, наверное, лучшую форму за весь сезон. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Олег Романцев
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