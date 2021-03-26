Оздоев: Промес - не Месси и не является лидером «Спартака»

Футболист «Зенита» Магомед Оздоев не считает, что «Спартак» преобразился именно после возвращения в команду атакующего игрока Куинси Промеса. Оздоев заявил, что голландец - «всё же не Месси» и добавил: «В «Спартаке» игру ведут другие люди. В атакующей линии погоду там делает очень мобильный Ларссон. Плюс Соболев добавляет пробивной силы», - приводит слова Оздоева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Куинси Промес стал новичком «Спартак» месяц назад перед закрытием в России трансферного окна. Его команда начала 2021 год вылетом из Кубка России и поражения от «Рубина», но затем добыла три убедительные победы с общим счетом 13:3. У Промеса два гола и два ассиста в четырех матчах РПЛ.