Мозес высказался о победе «Спартака» над «Ростовом»

Нигерийский хавбек Виктор Мозес прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом» в поединке 24-го тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичного коллектива.

«Вот это командная работа! Непростые три балла. Пошумел, чтобы моя фамилия оказалась на табло», - гласит сообщение футболиста в «Твиттере».

Мозес забил первый гол «Спартака» в прошедшей встрече. В текущем сезоне чемпионата России Виктор провел 13 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

В настоящий момент «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от петербургского «Зенита» на один балл.