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Мозес высказался о победе «Спартака» над «Ростовом»

05 Апреля 2021, 12:20,

Нигерийский хавбек Виктор Мозес прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом» в поединке 24-го тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичного коллектива.

«Вот это командная работа! Непростые три балла. Пошумел, чтобы моя фамилия оказалась на табло», - гласит сообщение футболиста в «Твиттере».

Мозес забил первый гол «Спартака» в прошедшей встрече. В текущем сезоне чемпионата России Виктор провел 13 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

В настоящий момент «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от петербургского «Зенита» на один балл.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Ростов, Виктор Мозес
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