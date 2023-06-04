Гвардиола восхищается менталитетом Гюндогана

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии, чем снова сорвал аплодисменты своего наставника - тот нахваливает менталитет Гюндогана, отметив, что немецкий игрок выступает даже в самых ответственных играх так, словно это товарищеские поединки.

- Какой сезон он проводит! И дело не только в способностях, но и в менталитете. Илкай играет в важнейших матчах так, словно это товарищеские игры. Он исключительно хорош под давлением, - цитирует слова Хосепа Гвардиолы BBC Sport.

Илкай Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года.