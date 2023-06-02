Эдерсон не попадёт в стартовый состав «Манчестер Сити» на финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» готовится к финалу Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сообщил, что в воротах команды с первых минут будет действовать не Эдерсон, а Штефан Ортега.

Отметим, что Ортега начинал все матчи «Манчестер Сити» в этом розыгрыше Кубка Англии.

«Да, Ортега будет играть в финале. В Кубке я всегда доверял второму вратарю, даже в «Барселоне» и «Баварии», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

Битва за кубок Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» стартует на «Уэмбли» 3 июня в 17:00 по московскому времени.