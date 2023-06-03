Де Брёйне кратко высказался об истекающем контракте Гюндогана

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне надеется, что Илкай Гюндоган останется в команде

Действующий контракт капитана «горожан» истекает в конце месяца. 32-летний игрок связан с переходом в «Барселону», однако в «Манчестер Сити» надеются сохранить хавбека.

Как считает де Брюйне, немецкому игроку не стоит тянуть с продлением договора: «Он должен подписать новый контракт сейчас же!» – цитирует журналист Бен Рэнсом бельгийца, высказавшегося вскоре после победы «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии (2:1). Гюндоган стал автором обоих забитых мячей своей команды в дерби.