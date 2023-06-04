Гвардиола: «Ну, сейчас можно и о требле поговорить»

«Манчестер Сити» одержал очередную победу, на сей раз в финале Кубка Англии - блистательная команда Хосепа Гвардиолы сильна как никогда. Каталонский специалист, комментируя итоги матча, не скрывал своего удовлетворения и дал понять, что сейчас, после этой победы, можно поговорить и о требле, чего ранее он старался избегать.

- Сейчас можно и о требле поговорить. Конечно, нам еще предстоит выиграть Лигу чемпионов. Мы выступили очень хорошо, во втором тайме появилось больше пространства. Завтра и послезавтра игроки будут отдыхать, потом три-четыре тренировки - и вылет в Стамбул, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.