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Англия. Кубок Англии

Забивали только капитаны: «Манчестер Сити» переборол «Манчестер Юнайтед» и выиграл Кубок Англии

03 Июня 2023 • 18:59 Комментировать (4)
Манчестер Сити
2:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сошлись в финале Кубка Англии. Решающий матч за трофей состоялся 3 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Протокол игры  
Манчестер Сити2:1Манчестер Юнайтед
(1:0) Гюндоган Илкай1'  
  33'Фернандеш Бруну (1:1)
(2:1) Гюндоган Илкай51'  
Ортега Штефан  81'Уокер КайлДиаш РубенАканджи МануэльСтоунс ДжонРодри ЭрнандесСилва БернардуДе Брёйне Кевин 76' (Фоден Фил ( 76') Гюндоган ИлкайГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикПалмер КоулАке НатанМарез РиядФиллипс КэлвинЭдерсон МораесАльварес Хулиан
Де Хеа ДавидУан-Биссака Аарон  45'Варан РафаэльЛинделоф Виктор 83' (Мактоминай Скотт ( 83') Шоу ЛюкКаземиро КарлосФред Сантос  79'Фернандеш БрунуЭриксен Кристиан 62' (Гарначо Алехандро ( 62') Санчо Джедон 78' (Вегхорст Ваут ( 78') Рэшфорд Маркус
Запасные: Магуайр ГарриПельистри ФакундоБатлэнд ДжекМаласиа ТиреллДалот ДиогуЭланга Энтони
03 июня. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Финал Кубка Англии «Манчестер Сити» начал очень мощно. «Горожане» вышли в оптимальном составе (Де Брёйне, Бернарду, Грилиш, Гюндоган, Холанн) и забили на первой же минуте. Более того, случился самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии. Линделеф не сумел вынести подальше после борьбы с Де Брййне. На отскок подоспел Гюндоган и от души влепил слёта в правый верхний угол – 1:0.

Следом ещё и Родри заставил вздрогнуть болельщиков «МЮ», но мяч после его удара со средней дистанции прошёл чуть выше ворот. Ловко разобрался на фланге Грилиш, закинувший на Холанна. Эрлинг ускользнул от Варана, но толком не сумел пробить по воротам. Дебют явно остался за «Сити», однако вскоре пришло успокоение, сыгравшее уже против «горожан». В последние 15 минут первого тайма «Юнайтед» был явно лучше. «Дьяволы» сравняли счёт и могли даже выйти вперёд.

Тирни вернулся к заигранному эпизоду, помощники заметили касание рукой от Джека Грилиша в штрафной площади. Арбитр быстро посмотрел повтор и вернулся с вердиктом – пенальти. Бруну Фернандеш дождался движения Ортеги и пробил в противоположный угол – 1:1. А в «раздевалку» ещё и Варан мог забить. Подал от угла поля Бруну, Каземиро продлил полёт мяча, но удар с лёта из убойной позиции у Рафаэля не очень получился.

«Манчестер Сити» же решил, что ударно будет начинать таймы. На первой минуте опять забить не получилось, зато на шестой – пожалуйста. И опять зарешали те же действующие лица: Кевин Де Брёйне набросил на линию штрафной площади, откуда Гюндоган уложил мяч точно в угол – 2:1. Следом мог забивать и сам Де Брёйне. Кевин на дриблинге ворвался в штрафную площадь, плотно пробил, заставив Де Хеа отражать мяч ногой. Во втором тайме «Сити» не собирался дарить инициативу «Юнайтед».

Зато Гюндоган даже на хет-трик сподобился, дослав мяч в сетку после плотного удара Холанна и сейва Де Хеа. Но отпраздновать не получилось, в момент завершения Илкай находился в офсайде. У «Манчестер Юнайтед» был только плотный удар Гарначо из-за пределов штрафной площади, после которого мяч слегка разминулся со штангой. Всё на этом, «Манчестер Сити» без особых проблем довёл матч до победы и забрал Кубок Англии. Два трофея в активе «горожан», через неделю финал Лиги чемпионов и замах на требл!

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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Alex1972
03 Июня 2023 в 19:10
Заслуженно.. Трэбл близок..
roksanvanino2015
03 Июня 2023 в 19:10
Сити не показал чего то экстраординарного, но выиграл заслуженно
Бесит другое
Когда перестанут ставить бестолковые пенальти
Мяч чиркнул по руке игроку в верховом единоборстве! Здесь куда мяч попал туда попал, ничего не сделаешь. Попробуйте разбежаться и прыгнуть - одна рука автоматически будет вверху, такова анатомия, по другому человек не прыгает. После едва касания мяч практически не изменил траекторию и никакого опасного момента там близко не было. Итого - какая к черту игра рукой? Просто подаренный гол для мю
Надеюсь, в финале лч такого позора не будет
aegur
03 Июня 2023 в 19:05
Пепка физрук)))
Хейтеры-лохи позорные)))))
Вайнах 06
03 Июня 2023 в 19:04
то чувство, когда у Юнайтед со скамейки выходят Мактоминей и Вегхорст, а у соперника даже Альвареса не выпускают)по игре шити заслужил - не поспоришь. но какой же контраст в менеджменте шити и Юнайтеды, увы, не в пользу последних. #Glazersout
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