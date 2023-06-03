Забивали только капитаны: «Манчестер Сити» переборол «Манчестер Юнайтед» и выиграл Кубок Англии

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сошлись в финале Кубка Англии. Решающий матч за трофей состоялся 3 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Финал Кубка Англии «Манчестер Сити» начал очень мощно. «Горожане» вышли в оптимальном составе (Де Брёйне, Бернарду, Грилиш, Гюндоган, Холанн) и забили на первой же минуте. Более того, случился самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии. Линделеф не сумел вынести подальше после борьбы с Де Брййне. На отскок подоспел Гюндоган и от души влепил слёта в правый верхний угол – 1:0.

Следом ещё и Родри заставил вздрогнуть болельщиков «МЮ», но мяч после его удара со средней дистанции прошёл чуть выше ворот. Ловко разобрался на фланге Грилиш, закинувший на Холанна. Эрлинг ускользнул от Варана, но толком не сумел пробить по воротам. Дебют явно остался за «Сити», однако вскоре пришло успокоение, сыгравшее уже против «горожан». В последние 15 минут первого тайма «Юнайтед» был явно лучше. «Дьяволы» сравняли счёт и могли даже выйти вперёд.

Тирни вернулся к заигранному эпизоду, помощники заметили касание рукой от Джека Грилиша в штрафной площади. Арбитр быстро посмотрел повтор и вернулся с вердиктом – пенальти. Бруну Фернандеш дождался движения Ортеги и пробил в противоположный угол – 1:1. А в «раздевалку» ещё и Варан мог забить. Подал от угла поля Бруну, Каземиро продлил полёт мяча, но удар с лёта из убойной позиции у Рафаэля не очень получился.

«Манчестер Сити» же решил, что ударно будет начинать таймы. На первой минуте опять забить не получилось, зато на шестой – пожалуйста. И опять зарешали те же действующие лица: Кевин Де Брёйне набросил на линию штрафной площади, откуда Гюндоган уложил мяч точно в угол – 2:1. Следом мог забивать и сам Де Брёйне. Кевин на дриблинге ворвался в штрафную площадь, плотно пробил, заставив Де Хеа отражать мяч ногой. Во втором тайме «Сити» не собирался дарить инициативу «Юнайтед».

Зато Гюндоган даже на хет-трик сподобился, дослав мяч в сетку после плотного удара Холанна и сейва Де Хеа. Но отпраздновать не получилось, в момент завершения Илкай находился в офсайде. У «Манчестер Юнайтед» был только плотный удар Гарначо из-за пределов штрафной площади, после которого мяч слегка разминулся со штангой. Всё на этом, «Манчестер Сити» без особых проблем довёл матч до победы и забрал Кубок Англии. Два трофея в активе «горожан», через неделю финал Лиги чемпионов и замах на требл!