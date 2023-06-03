«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В финале Кубка Англии по футболу встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
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Протокол игры
|(1:0) Гюндоган Илкай1'
Де Хеа Давид•Уан-Биссака Аарон•Варан Рафаэль•Линделоф Виктор•Шоу Люк•Каземиро Карлос•Фред Сантос•Фернандеш Бруну•Эриксен Кристиан•Санчо Джедон•Рэшфорд Маркус
03 июня. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
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