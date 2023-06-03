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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

03 Июня 2023 • 16:30 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Манчестер Юнайтед
1 1.65 X 4.00 2 5.90
1-й тайм

В финале Кубка Англии по футболу встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Манчестер Сити1:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Гюндоган Илкай1' 
Ортега ШтефанУокер КайлДиаш РубенАканджи МануэльСтоунс ДжонРодри ЭрнандесСилва БернардуДе Брёйне КевинГюндоган ИлкайГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикФоден ФилПалмер КоулАке НатанМарез РиядФиллипс КэлвинЭдерсон МораесАльварес Хулиан
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронВаран РафаэльЛинделоф ВикторШоу ЛюкКаземиро КарлосФред СантосФернандеш БрунуЭриксен КристианСанчо ДжедонРэшфорд Маркус
Запасные: Гарначо АлехандроВегхорст ВаутМагуайр ГарриПельистри ФакундоБатлэнд ДжекМактоминай СкоттМаласиа ТиреллДалот ДиогуЭланга Энтони
03 июня. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
Текстовая трансляция 
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