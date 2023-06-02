Гвардиола высказался о состоянии де Брёйне и Грилиша

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии финала Кубка Англии высказался о состоянии Кевина де Брёйне и Джека Грилиша. Футболисты пропустили последний матч Английской премьер-лиги против «Брентфорда».

«Они хорошо тренировались на двух последних занятиях. Де Брёйне и Грилиш более-менее в порядке», - сказал Гвардиола журналистам в ходе пресс-конференции.

Битву за кубок Англии «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» начнут 3 июня в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Уэмбли» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.