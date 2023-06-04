Мика Ричардс: «Манчестер Сити» невероятен»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Мика Ричардс, выступавший за клуб в первое десятилетие нынешнего столетия, восхищается успехами подопечных Хосепа Гвардиолы, которые накануне выиграли Кубок Англии, переиграв в финале земляков из «Манчестер Юнайтед». Он прокомментировал триумф команды.

- Это невероятно. Надо отдать должное «Манчестер Юнайтед», они пытались усложнить им жизнь, но эта команда «Сити» невероятна. То, как они адаптируются и меняются по ходу матча, невероятно. Нагнали и обошли «Арсенал» в чемпионате, выиграли кубок, и теперь, я уверен, сделают требл, - цитирует слова Ричардса BBC Sport.