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Де Хеа — один из худших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Манчестер Сити»

04 Июня 2023 • 12:24 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в финале Кубка Англии.

Manchester Evening News выставил оценки «красным дьяволам» за финальную встречу против «горожан». Среди худших в команде Эрика тен Хага оказался голкипер Давид де Хеа, который получил оценку 4 из 10. Хуже него сыграли только Фред и Джедон Санчо. Оба футболиста получили 3 из 10 баллов.

В минувшем сезоне 32-летний де Хеа принял участие в 58 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 61 гол и 25 раз смог сохранить свои ворота «сухими». Контракт вратаря с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что игрок продлит договор с «красными дьяволами».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Фред Сантос Джедон Санчо
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