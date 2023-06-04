Де Хеа — один из худших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в финале Кубка Англии.

Manchester Evening News выставил оценки «красным дьяволам» за финальную встречу против «горожан». Среди худших в команде Эрика тен Хага оказался голкипер Давид де Хеа, который получил оценку 4 из 10. Хуже него сыграли только Фред и Джедон Санчо. Оба футболиста получили 3 из 10 баллов.

В минувшем сезоне 32-летний де Хеа принял участие в 58 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 61 гол и 25 раз смог сохранить свои ворота «сухими». Контракт вратаря с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что игрок продлит договор с «красными дьяволами».