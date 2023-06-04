Бруну Фернандеш: «Не могу назвать сезон успешным»

«Манчестер Юнайтед» завершил свои выступления в сезоне поражением от «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, это был первый сезон нидерландского наставника Эрика тен Хага. Капитан команды Бруну Фернандеш расстроен поражением, по его словам, в целом, сезон назвать удачным у него не поворачивается язык.

- Все мы расстроены, это сложно осмыслить. Мы иначе хотели завершить этот сезон. Мы прогрессировали, но, все же, назвать сезон успешным я не могу. Но это был хороший сезон. В следующем постараемся выиграть более престижные трофеи, - цитирует слова Бруну Фернандеша BBC Sport.