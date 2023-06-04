Гюндоган принёс «Манчестер Сити» Кубок Англии, но ему не вручили медаль - известна причина

Полузащитник Илкай Гюндоган стал главным героем финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Немец оформил дубль, и его команда завоевала трофей, победив со счётом 2:1.

Несмотря на столь впечатляющее выступление, Гюндогану во время церемонии награждения не вручили медаль. Оказалось, что медалей просто не хватило на всех, пишет The Sun. Также без медали остался и Кевин де Брёйне, однако бельгиец позже получил медаль от кого-то из одноклубников. Гюндоган же на всех фотографиях с трофеем запечатлён без медали.

В социальных сетях фанаты «Манчестер Сити» посочувствовали главному герою финала. Впрочем, конечно, Гюндоган всё-таки получит медаль – просто позже.