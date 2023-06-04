Поклонника «Манчестер Юнайтед» вычислили и арестовали за чёрный троллинг трагедии с «Ливерпулем»

Во время финального матча Кубка Англии телекамеры показали странного болельщика, который развернулся спиной и показал футболку с цифрой «97» и надписью «недостаточно». Стороннему наблюдателю это могло показаться бессмысленным, однако в Англии быстро поняли подтекст.

Речь шла о трагедии апреля 1989 года в Шеффилде, когда на стадионе «Хиллсбро» погибли 96 поклонников «Ливерпуля», пытавшихся спасти от побоища и в итоге угодивших в давку. Почему он написал 97, а не 96, так и осталось неясным, возможно, под 97-м он подразумевал самого себя, потому что, известное дело, человек без мозга - тоже, по сути, мертвый человек. Так или иначе, его арестовали.