Рэшфорд: «Тен Хаг сделал «Манчестер Юнайтед» таким, каким он должен быть»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о вкладе Эрика тен Хага в успехи команды.

Нидерландский специалист, занявший должность перед началом сезона, вернул команду в Лигу чемпионов и привёл к победе в Кубке лиги. Сегодня «красные дьяволы» могут завоевать ещё и Кубок Англии.

«До тен Хага мы играли не в том стиле, который я привык видеть в «Манчестер Юнайтед». Меня это не устраивало. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше и увереннее», – высказался в интервью BBC форвард.

Текстовая трансляция матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» доступна на портале LiveResult.ru.