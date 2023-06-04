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Англия. Кубок Англии

Ширер: «Ещё один матч - и «Манчестер Сити» обессмертит своё имя»

04 Июня 2023 • 06:31 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Легендарный бывший английский нападающий Алан Ширер впечатлен победой «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, подопечные Хосепа Гвардиолы расправились с «Манчестер Юнайтед» и теперь им предстоит еще один лишь матч для истории, считает Ширер.

- Еще один матч - и «Манчестер Сити» обессмертит свое имя. А фаны клуба будут помнить этот состав годами, если не десятилетиями. Невероятный успех уже совсем близок, - цитирует слова Ширера BBC Sport.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится десятого июня в Стамбуле. «Манчестер Сити» сразится с миланским «Интером». 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Алан Ширер
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