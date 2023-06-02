Гвардиола — о тен Хаге: «Манчестер Юнайтед» нашёл себе хорошего тренера на ближайшие годы»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием о рулевом «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

«Мы с тен Хагом не являемся друзьями, мы редко общаемся с ним, но это именно тот специалист, который лучше всех представляет тренерскую профессию. «Манчестер Юнайтед» нашел себе хорошего тренера на ближайшие годы», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Завтра, 3 июня, «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках финального матча Кубка Англии-2022/23. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.