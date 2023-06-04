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Англия. Кубок Англии

Тен Хаг: «Разочарован, но горжусь командой»

04 Июня 2023 • 02:49 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» не сумел, вдобавок к Кубку английской лиги, выиграть и Кубок Англии, команда уступила в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Наставник клуба Эрик тен Хаг прокомментировал итоги игры, он разочарован результатом, но гордится командой.

- Конечно, я разочарован, мы все разочарованы. Но горжусь командой. Мы пропустили два легких гола, но в остальным действовали хорошо, организованно, чувствовался командный дух. Мы показали свой характер. Это поражение сделает нас лучше, этот тест мы не прошли, но извлекли из него пользу, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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